Come sottolinea AS, sono tanti i casi da risolvere per il Barcellona, incalzato dal fair play finanziario e dall'urgente bisogno di liberarsi di almeno tre giocatori. In mezzo a questa situazione di grande incertezza, Xavi ha individuato sette calciatori "intoccabili": si tratta di Ter Stegen, Ronald Araujo, Pedri, De Jong, Gavi, Dembéle e LewandowskI. Poi ci sono due categorie: la prima, in cui ci sono calciatori che hanno avuto un buon rendimento e che difficilmente verranno ceduti (anche se offerte irrinunciabili potrebbero far cambiare tutto), ovvero Jules Koundé, Ansu Fati, Sergi Roberto e Andreas Christensen. Infine, ci sono i giocatori indiscutibilmente sul mercato: Franck Kessié, Eric Garcia, Marcos Alonso, Ferran Torres e Raphinha, così come Lenglet e Dest.