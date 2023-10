Parole d'amore quelle dell'allenatore del Barcellona, Xavi in conferenza stampa, verso il centrocampista olandese Frenkie de Jong, che non sta vivendo sicuramente uno dei migliori momenti della carriera.



LE PAROLE - "Secondo me Frenkie de Jong è uno dei migliori giocatori al mondo. Si vede anche in allenamento, è speciale... alcune persone lo vedono in allenamento e pensano: perché Frenkie riceve così tante critiche?"