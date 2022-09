L'allenatore del Barcellona, Xavi, ha parlato in conferenza stampa e ha commentato il mercato appena concluso: "Il club ha fatto sforzi spettacolari sul mercato perché la rosa fosse la migliore possibile. Siamo molto soddisfatti, ora cercheremo di mostrarlo anche in campo. Questa rosa deve competere per tutto".



SU BELLERIN E ALONSO - "Avevamo bisogno di rinforzare queste posizioni, ci siamo riusciti. Bellerin ci aiuterà molto, è un grande ragazzo per lo spogliatoio. Idem Marcos, arriva dal Chelsea e può occupare diversi ruoli".



ANCORA SU ALONSO - "Siamo nella stessa situazione di Kounde, ma c'è ottimismo e speriamo che possa essere ufficializzato e registrato già oggi".