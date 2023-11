L'allenatore del Barcellona Xavi, in vista della trasferta contro la Real Sociedad, ha parlato del caso Gundogan (al termine della sconfitta nel Clasico, il tedesco aveva affermato di voler vedere più delusione e rabbia nello spogliatoio) e della cerimonia che ha visto Messi, suo ex compagno di squadra, vincere l'ottavo Pallone d'oro della sua carriera. Di seguito le dichiarazioni:



SU GUNDOGAN - "È stato tutto risolto con lo spogliatoio e non c’è alcun problema. Ha espresso la rabbia che tutti noi abbiamo provato. Se si guarda alla sconfitta del Bayern dell’altro giorno, Müller è uscito allo scoperto e ha criticato. Nello spogliatoio non ha causato alcuna polemica".



SULLA CERIMONIA DEL PALLONE D'ORO - "In Spagna, tutto è soggetto a polemiche. Con Aitana non ci sono discussioni. L’importanza di Aitana per il gioco è spettacolare, con un DNA che è molto nostro, è uno spettacolo vederla giocare. Il premio di Leo è meritatissimo, è il miglior giocatore della Coppa del Mondo. È il migliore della storia. Ho parlato con lui questa settimana ed era molto felice".