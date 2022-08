L'allenatore del Barcellona, Xavi, va controcorrente e, nella conferenza stampa precedente all'inizio della Liga, parla in termini entusiastici del prossimo mondiale da disputarsi in Qatar. "Credo che questo mondiale sarò straordinario, nonostante la collocazione atipica nel calendario. Lo dico perché so come sono stati preparati, per i grandi stadi, le infrastrutture che ci saranno. Credo che ci sarà un prima e un dopo questa Coppa del Mondo".