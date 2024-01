Barcellona, Xavi in bilico: Deco si prepara al piano B

Rafa Márquez può sostituire Xavi Hernández sulla panchina del Barcellona. La notizia arriva dalla Spagna, da El Chiringuito: dopo la clamorosa e fragorosa sconfitta contro gli acerrimi rivali del Real Madrid in Supercoppa, il club catalano potrebbe decidere di separarsi dal tecnico che l'ha portato a conquistare il titolo di campione di Spagna nella scorsa stagione. La dirigenza vuole che vengano prese delle decisioni e tra i principali sostenitori del cambiamento c'è Deco. In caso di sconfitta questo giovedì in Copa del Rey contro l'Unionistas de Salamanca, l'attuale allenatore del Barcelona B prenderebbe il timone della squadra.