La panchina del Barcellona traballa, con Xavi Hernandez al centro delle polemiche dopo l'ennesimo passo falso in campionato. Dopo l'1 a 1 contro il Valencia maturato nella serata di ieri, Joao Cancelo si è però schierato in difesa del proprio allenatore:



“Siamo tutti dalla parte di Xavi. Dimenticate quello che dice la stampa. Sto dicendo la verità: riguarda me personalmente e i miei compagni di squadra. È una leggenda e cerca sempre il meglio per la squadra e il club. È un piacere lavorare con lui”.