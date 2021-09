Dopo il deludente pareggio contro il Cadice, al Barcellona si è fatta sempre più delicata la posizione di Ronald Koeman. L'allenatore olandese sta progressivamente perdendo la fiducia dello spogliatoio e sono due i nomi sui quali il presidente Joan Laporta sta ragionando nell'eventualità di un esonero. Il ct del Belgio Roberto Martinez, che ha una clausola per liberarsi in caso di chiamata di un top club, è il grande favorito per la stampa spagnola, ma nelle ultime ore sta guadagnando posizioni Xavi, che può contare sul sostegno dei senatori della squadra.