Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona ha un'opzione per terminare il contratto di Pique già nel 2023 se il giocatore non disputerà il 35% delle partite in stagione. La volontà del club è quella di rimpiazzarlo con Inigo Martinez che Xavi preferisce al suo ex compagno di squadra anche per il fatto che si tratta di un difensore mancino.