Nella conferenza di oggi, alla vigilia della sfida contro il Maiorca, il tecnico del Barcellona Xavi ha confermato la volontà di portare in gennaio Vitor Roque in blaugrana: "Sì, ci sono possibilità che arrivi in gennaio", ha detto Xavi, che qualche giorno prima aveva spiegato come il ds Deco gli avesse comunicato l'imminente arrivo del giocatore in Spagna. "Hanno parlato i suoi medici, non ci sarà un'operazione ma solo un trattamento conservativo per farlo recuperare al meglio", ha concluso, auspicandosi il pronto ritorno dell'attaccante dopo l'infortunio alla caviglia.