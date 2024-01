Barcellona, Xavi resta ma è appeso a un filo: la Champions per rimandare un esonero già scritto

SG

Cosa c'è di peggio che perdere un trofeo contro il proprio rivale storico? Farlo 4-1 dopo una gara in cui sei stato dominato dal primo all'ultimo minuto. È quanto successo al Barcellona, surclassato dal Real Madrid nella finale di Supercoppa spagnola disputata ieri a Riyad. Una caporetto che mette ancora più a rischio la già traballante panchina di Xavi. In Catalogna oggi sono stati diretti: 'Xavi sigue', ossia Xavi resta, ma fino a quando? Fonti vicine al club, riporta Mundo Deportivo, hanno assicurato come l'allenatore non rischi il posto ma anche che Laporta avrebbe terminato i bonus da concedergli. Con il poker dell'Al Awwal Park è finita anche la pazienza e un ribaltone a giugno appare sempre più probabile. Il presidente si è fatto vedere spesso negli ultimi mesi con Rafa Marquez, allenatore della squadra B, ex compagno dell'attuale tecnico e papabile numero uno a fargli le scarpe.



SURCLASSATO - Xavi ha ancora tempo. Il Barcellona d'altronde resta in corsa in 3 competizioni: non può sbagliare in Coppa del Re, deve andare avanti in Champions League (a febbraio un doppio confronto da cuori forti con il Napoli) e risalire in campionato per assicurarsi almeno il quarto posto, conditio sine qua non per la stagione blaugrana. La finale di Supercoppa ha segnato un punto di non ritorno. Cominciata con i complimenti reciproci tra Xavi e Ancelotti, quando si è scesi in campo però la gara è stata una vera e propria mattanza con il talento di Vinicius Jr che ha fatto a pezzi la difesa alta e sconclusionata barcellonista.



DA SOLO - "C'è delusione, tristezza, abbiamo giocato la peggior partita di tutte. Ci hanno fatto male con le ripartenze. Chiediamo scusa a tutto il popolo del Barcellona, non si può giocare una finale così. Dobbiamo essere molto autocritici oggi. Sono pronto a sopportare tutte le critiche, sono il principale responsabile e me le prendo tutte. Non siamo stati all’altezza della finale. È un duro colpo, ma continuo a credere in questo progetto ed in me stesso. Ho vissuto tante sconfitte e ci siamo sempre ripresi. Saranno giorni duri, ma il Barça tornerà“, ha detto nel post gara, facendo autocritica. Ma a correre in suo soccorso non può arrivare il mercato. Secondo quanto riporta Sport infatti l'allenatore avrebbe chiesto dei rinforzi, soprattutto a centrocampo, per allungare una rosa messa alle strette dai tanti e pesanti infortuni. Dal club però sono arrivate risposte negative. "Non ci sono possibilità che arrivino nuovi giocatori dopo Vitor Roque. La situazione attuale del club è questa e sono stati chiari con me. Non possiamo aggiungere nessuno alla nostra rosa", ha chiosato. Insomma Xavi deve fare con quelli che ha e invertire una storia che sembra già segnata.