Nel corso della conferenza stampa in vista del match contro il Betis Siviglia, il tecnico del Barcellona Xavi ha parlato di tanti argomenti tra cui il suo imminente rinnovo. Ecco quanto riportato da Mundo Deportivo: "Ne ho parlato con Deco, con il presidente, prima con Mateu. Anche l'allenatore deve fare prestazione. Si tratta di ottenere successi, titoli, non contratti lunghi. Non sarò mai un problema per il club. Se lo vedo io o lo vedono loro. Abbiamo una grande squadra: a breve verrà annunciato il mio rinnovo, senza dubbio".