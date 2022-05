Xavi era uno dei pochi, forse l'unico, a spingere per la permanenza di Ousmane Dembelé a Barcellona. Ora, anche l'allenatore sembra essersi rassegnato a perdere l'attaccante francese. Dopo l'ultima partita della stagione Xavi ha parlato così del futuro del giocatore: "Ognuno va dove vuole, a maggior ragione se in scadenza di contratto. Vedremo se Dembelè resterà qui, c'è una trattativa in corso ma in ogni caso gli auguro il meglio".