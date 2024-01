Barcellona, Xavi: 'Stiamo vivendo uno dei momenti più difficili della storia'

Il Barcellona volta pagina dopo la brutta sconfitta con il Real Madrid nella Supercoppa, alla vigilia della gara di Copa del Rey contro l'Unionistas l'allenatore Xavi ha parlato così: "Dopo quel ko dobbiamo resettare tutto. Il giorno in cui i giocatori non saranno con me andrò via. Dobbiamo resettare e ripartire da zero. Sono ancora l'allenatore del Barça perché sono stati raggiunti gli obiettivi: il primo anno era il quarto posto e siamo arrivati secondi, l'anno scorso dovevamo vincere il campionato e l'abbiamo fatto oltre a conquistare anche la Supercoppa. Quest'anno l'obiettivo è vincere titoli e qualificarci agli ottavi di Champions. E possiamo ancora farlo".



LA SITUAZIONE DEL BARCELLONA - "Un Barcellona non competitivo non può esistere. Stiamo vivendo uno dei momenti più difficili della storia, a livello economico la situazione è complicata ma nonostante tutto siamo ancora in corsa. Nel momento in cui mi diranno che sono un problema andrò via subito. Lo sanno tutti, dal presidente ai giocatori; il giorno che non riuscirò a trasmettere nulla tornerò a casa senza problemi".