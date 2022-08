"Ci sono diversi scenari: il migliore, il meno buono e il peggiore. Voglio che il mercato finisca ma possono succedere molte cose. Bernardo Silva? Non si perde mai la speranza, ma è difficile, complicato. Mancano solo pochi giorni"



TERZINI - "A sinistra siamo coperti, ci serve un elemento a destra. Dest sa come la penso".



KOUNDE' - "Siamo ottimisti, è una questione di equilibrio dei numeri ma pensiamo che possa esserci domani".



DEPAY-AUBAMEYANG VIA - "Non escludo nessuno scenario. Potrebbero andar via o restare".



GIRONE CON INTER E BAYERN - "Cercheremo di battere qualsiasi rivale. È sicuramente il girone più difficile degli ultimi 20 anni ma abbiamo lavorato bene sul mercato e c'è speranza. L'obiettivo è passare il turno".