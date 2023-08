La prima stagionale in Liga del Barcellona di Xavi ha portato solo un deludente 0-0 contro il Getafe condito da vibranti polemiche. La gara infatti ha visto ben tre espulsioni, inclusa quella dello stesso allenatore.



L'ATTACCO - In conferenza stampa Xavi ha sbottato: "La responsabilità è dell'arbitro. Questa è la mia sensazione e la mia opinione. Fischiano cose che in riunione avevano detto che non avrebbero fischiato. ​È molto chiaro. Il prodotto è una vergogna. Normale che la gente non voglia guardare il calcio. Questa non è stata una partita".