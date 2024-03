Barcellona, Yamal: 'La mia vita tra scuola, Masia e le richieste delle ragazze'

Curiosa la vita se hai 16 anni ma sei già il volto di una delle squadre più conosciute al mondo, il Barcellona, e la speranza di un'intera nazione che conta su di te per rinverdire i vecchi fasti, come la Spagna. Lamine Yamal è tutto questo e promette di essere ancora di più. La stellina dei catalani si è concesso a una particolare intervista al Mundo Deportivo, fatta dallo YouTuber xBuyer, dalla quale non viene messo in luce lo Yamal calciatore, quello che ha già introiettato le risposte standard da dare ai giornalisti, ma Lamine, il 16enne a cui in pochi messi è cambiata la vita.



VITA DA 16ENNE - "Vado ancora a scuola sì, ma ormai ho solo lezioni private. Vivo alla Masia. Mi trovo bene lì, di solito mi sveglio 15 minuti prima dell'allenamento così ci metto pochissimo per arrivare in orario".



LA FAMA - "Chi si sposerà prima tra me e Fermin Lopez? Non ho dubbi, io! Ho già programmato il mio matrimonio: mi sposerà quando avrò 26 anni. I tifosi sono tutti gentili con me, ma a volte capitano cose strane. Ultimamente una ragazza si è avvicinata a me in ascensore e mi ha detto: 'Facciamo una foto insieme e poi dammi il tuo numero, mi serve. Non ti chiamerò, non farò nulla, voglio solo avere il tuo numero'. Non sapevo cosa risponderle..."