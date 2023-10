Lamine Yamal non si ferma più. Il talentuoso classe 2007 - fresco di rinnovo fino al 2026 - continua a macinare record. Dopo essere già diventato il più giovane esordiente e marcatore della storia della nazionale spagnola, ecco un altro primato. Il gol segnato nel match perso per 2-1 dal Barcellona contro il Granada, Yamal è diventato il più giovane giocatore a segnare una rete in Liga.