In occasione della presentazione dell'evento “Legends of Style”, Pau Vilanova, membro del direttivo del Barcellona e responsabile di Barcelona Legends, ha parlato ai cronisti presenti. Il sorteggio degli ottavi di Champions League contro il Napoli e il mercato tra i temi affrontati.



“Il Napoli è un’ottima squadra, ha meritato il passaggio del turno. In Champions League il passaggio del turno è sempre 50-50, loro ci metteranno la nostra stessa determinazione per passare il turno. Vedremo se il cambio di allenatore porterà i giocatori ad assumersi le loro responsabilità. Napoli avversario agevole come dicono in Spagna? Non credo proprio, hanno grandi giocator".



Lautaro? Argomento dell’area tecnica. Voi giornalisti l’alimentate, i dirigenti sportivi sono quelli che parleranno di questa situazione. Lautaro è un grandissimo giocatore, le sue qualità le abbiamo viste nel nostro doppio confronto. Rakitic? Lo staff tecnico deciderà, normale che i nostri giocatori abbiano sempre squadre interessate a loro. Pallone d’Oro? Cristiano Ronaldo lo merita, ma se è arrivato terzo vuol dire che c’è qualcuno che lo ha meritato più di lui. Messi è Messi, è tutto: chi si vuole avvicinare a lui ha tanto lavoro da fare.