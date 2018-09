Inter-Cagliari di sabato sera a San Siro è anche una vetrina di mercato per Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari interessa sia ai nerazzurri, sia al Milan. Il presidente Giulini dice di non volerlo vendere: "E' come un'opera d'arte", ma può cambiare idea in presenza di un'offerta vicina ai 40 milioni di euro. Secondo Tuttosport, grazie all'affare Klavan, il Liverpool è in pole position sugli altri club inglesi: mercoledì contro la Sampdoria c'erano a vederlo osservatori di Chelsea, Everton, Manchester United e West Ham.