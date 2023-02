istigato dalle vistose lamentele rivoltegli dal compagno con supponenza e arroganza. Non è la prima volta, non sarà l’ultima.da interista. La sensazione è condivisa, per Barella sembra sia sempre colpa degli altri anche quando la colpa è sua. Un continuo puntare il dito. E, appariscente, maleducato, che veste d’imbarazzo il compagno di turno di fronte a migliaia di spettatori. Dumfries, per esempio, è stato a lungo bersaglio delle sue lagnanze. EIl problema, quindi, è meno banale di quello che sembra, non è solo una lite di campo, come invece Inzaghi ha voluto far credere nel post partita, sminuendo l’accaduto.e lo sfogo di Lukaku è un evidente sintomo del malcontento.dopo pochi minuti di gioco, quando Lukaku si libera del difensore e calcia, senza riuscire ad angolare la conclusione. Il secondo richiamo, più vistoso, quando Barella salta in dribbling un avversario e cerca appoggio su Lukaku, che invece era scattato in profondità: palla persa e urla spropositate da parte del centrocampista., che infatti non riesce a contenere l’ira:Una reazione, quella di Lukaku, immediatamente condivisa dai tifosi dell’Inter sui social, che da tempo rimproverano al centrocampista certi atteggiamenti sgradevoli. Fatto abbastanza significativo se consideriamo che la piazza è molto delusa dal rendimento del belga, al punto di interrogarsi sul confermarlo o meno a fine stagione. MaServiva, forse soprattutto a Barella., tenerlo al riparo da critiche., continuamente esposti ai suoi capricci.