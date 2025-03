Barella-Al-Hilal: perché ha rifiutato 35 milioni dall'Arabia Saudita

Getty Images

I soldi non sono tutto. Ne è convinto, che secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport ha rifiutato una super offerta da 35 milioni di euro in quattro anni arrivata dall'Arabia Saudita. La proposta era arrivata dall'Al-Hilal che dalla Serie A ha già pescato Milinkovic Savic e Koulibaly e sta cercando nuovi rinforzi di livello in vista del Mondiale per club che si giocherà in estate negli Stati Uniti. Barella era uno dei primi nomi nella lista dei desideri del club ma il centrocampista dell'Inter ha respinto l'offerta rimanendo fedele ai colori nerazzurri.

- L'ex centrocampista del Cagliari per ora non ha nessuna intenzione di muoversi da Milano, le sue intenzioni sono chiare e così come aveva alzato un muro di fronte agli interessamenti di alcuni top club nelle scorse sessioni di mercato (si era parlato soprattutto del Liverpool), ha fatto anche con l'Al-Hilal nonostante un ingaggio da sogno già pronto per lui. B, l'Inter non ha mai messo in discussione la posizione del giocatore per il quale non intende neanche stabilire una cifra dalla quale iniziare a trattare. E' un giocatore fondamentale della rosa, un insostituibile. E non si tocca.

- Al momento il classe '96 è il giocatore italiano più pagato della Serie A con 6,5 milioni di euro a stagione con un contratto fino al 2029, se avesse accettato la proposta della Saudi Pro League. Fallito l'assalto a Barella, l'Al-Hilal continua la caccia ai top player europei e nel mirino ha messo anche Momo Salah, in scadenza di contratto con il Liverpool e corteggiato da tempo dai club arabi.