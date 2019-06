È a un passo da Edin Dzeko e secondo i bookmaker internazionali l'Inter riuscirà a chiudere anche per Nicolò Barella. Mentre la trattativa con il Cagliari prosegue - per trovare un punto d'incontro sull'offerta economica - sulle lavagne d'oltremanica l'ottimismo è evidente, visto che il passaggio del centrocampista ai nerazzurri è dato a 1,50. Molto più lontana la Roma, che pure si è fatta vanti per il giocatore: secondo gli analisti, però si tratta più che altro di una manovra di disturbo, visto che il colpo giallorosso è a quota 9,00.