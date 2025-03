Barella diffidato e ammonito: derby col Milan o Parma, quale partita salta? Cosa dice il regolamento

L'Inter che ha vinto, anche soffrendo, nel finale di partita contro l'Udinese ha visto scattare il cartellino giallo al minuto 94 per Nicolò Barella e per il centrocampista nerazzurro l'ammonizione subita è di quelle pesanti. L'ex-Cagliari, infatti, era diffidato e di conseguenza sarà costretto a saltare una partita per squalifica.Il calendario della squadra allenata da Simone Inzaghi (anche lui espulso con rosso diretto) prevede mercoledì 2 aprile alle 20.45 la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan e poi sabato 5 aprile la gara casalinga contro il Parma valida per il 31esimo turno di campionato. E

- La risposta è chiara, da regolamento Barella salterà il prossimo turno di campionato che vedrà i nerazzurri affrontare il Parma e non il derby delle semifinali di Coppa Italia.I due tornei, infatti, hanno una gestione totalmente separata e differente dei cartellini e una squalifica rimediata in campionato non vale in Coppa e il discorso vale anche al contrario ovvero una squalifica rimediata in Coppa Italia non sarà scontata in campionato. .