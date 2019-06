Nicolò Barella vuole solo l’Inter. Nonostante la chiusura dell’operazione col Sassuolo per Stefano Sensi, la società nerazzurra è convinta di prendere anche il centrocampista dal Cagliari. Antonio Conte li vuole entrambi: Sensi nel ruolo di regista, Barella da mezzala, i due hanno caratteristiche diverse e possono fare entrambi al caso della nuova Inter. I nerazzurri continuano a trattare con il Cagliari: 35 milioni cash sul tavolo pagabili in più anni, la proposta nerazzurra per ora declinata dal club sardo. In attesa di trovare l’intesa, il sì di Barella all’Inter è totale: il giocatore vuole vestire solo ma maglia nerazzurra e non ha intenzione di ascoltare le proposte provenienti da Napoli e Roma. Barella la sua scelta l’ha già fatta: c’è l’Inter nel suo futuro.