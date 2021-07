Una notte che ti rimane dentro nella sua accecante bellezza. Una notte azzurra grazie ai lampi di classe die Insigne che hanno punito una corazzata come il Belgio e spinto l’Italia in semifinale.. Prova giocate che la media di solito sbaglia, segna gol pesanti ed è il primo ad alzare il muro quando serve. Una mezzala moderna che sa regalare assist e nascondere la palla agli avversari., centro nevralgico di un nuovo mondo con un’energia più consapevole rispetto al recente passato.- Ad oggi, l'ex gioiello del Cagliari ha un. Cifre che rischiano di non corrispondere più allo status tecnico dello stesso Barella, sempre più leader e faro del centrocampo nerazzurro e di quello della Nazionale di Roberto Mancini. Ecco perché. Nicolò resta un intoccabile per Marotta e Ausilio, le sirene che iniziano a suonare dal mercato verranno allontanate. L’Inter e Simone Inzaghi vogliono blindare Barella con l’idea, neanche troppo remota, di un futuro con la fascia di capitano al braccio.