Nel corso di Linea Diletta su Dazn,ha raccontato: "Radiolina? E' un soprannome che mi hanno dato i vecchi del Cagliari, perché quando sono arrivato in prima squadra parlavo poco, ero giovane. Poi piano piano, iniziando a giocare, ho iniziato a parlare e mi hanno detto che ero come una radiolina"."Il mister mi ha aiutato tanto. Prima ero più uno spirito libero, ora il mister mi ha dato tante nozioni per essere più ordinato e scegliere i momenti. Giocando con grandi campioni studio molto in campo, vedendo gli altri ho preso le parti migliori dei miei compagni per farle mie"."Ho iniziato a tre anni e mezzo. Io stavo sempre attento, ascoltavo l'allenatore. Verso i 14-15 anni ho iniziato a capire che forse ero più bravino degli altri e potevo ambire a fare qualcosa. A 17 anni ho conosciuto per la prima volta Gigi Riva, mi hanno invitato a un anniversario della sua scuola calcio. Abbiamo parlato un po', mi ha fatto i complimenti e mi ha detto che mi seguiva sempre"."Sono molto orgoglioso di essere sardo. Siamo una squadra molto internazionale, non so se tutti sanno come siamo noi sardi. Con il mio atteggiamento in campo e fuori mi sento abbastanza sardo. Spero che la gente e i miei compagni apprezzino"."Penso sia stata la soddisfazione più grande avuta con la maglia del Cagliari. E' stato un momento in cui mi sono sentito quasi invincibile"."La più grande delusione, non vorrei più riviverla. Siamo stati a lungo in Germania, ci saremmo meritati un finale diverso"."Un bel gol, forse il più bello dopo quello al Verona. E' stato strano, ero contento e dispiaciuto in una baraonda di pensieri. Ho chiesto scusa, mi sono emozionato e portato le mani agli occhi"."Numero uno. I gol sono quelli che mi hanno rubato l'occhio, ma anche l'atteggiamento, era un leader"."Ha un bellissimo rapporto con tutti, una bella parola per tutti. In campo riesce a determinare il risultato"."La Nazionale è prima di tutto un orgoglio, è il sogno di ogni calciatore. Devo tanto a Mancini, ha creduto in me anche prima che arrivassi all'Inter, ha creato un bellissimo gruppo. Ha lasciato massima tranquillità a tutti, siamo liberi di esprimerci, non c'è il grande che va contro il piccolo. Anzi, i grandi aiutano i piccoli. Ho un bellissimo rapporto con Sirigu, Chiello, è più protettivo di un papà"."Se sono pronto? So and so (ride, ndr)"."Distrazione? Non penso proprio, anzi. Mi dà la forza per volere ancora di più e renderla orgogliosa".