Nicolò Barella è arrivato da talento e sta diventando grande. Un anno dopo la sua crescita è diventata esponenziale, migliora di partita in partita tanto da rendere i 35 milioni investiti dall'un vero e proprio affare: la dirigenza ne era convinta da subito all'unanimità proprio come Antonio Conte che lo sta valorizzando.come lo splendido tacco di Madrid. Insomma, Nicolò sta diventando un top nel suo ruolo a tutti gli effetti.- Non a caso, già da settembre l'Inter ha preso una decisione molto chiara avallata dallo stesso Conte., alla pari di giocatori come Lukaku e de Vrij ritenuti intoccabili praticamente a qualsiasi condizione. I veri perni di questa Inter, non a caso non è decollato alcun discorso estivo e lo stesso sarà nei prossimi mesi per Barella visto che più di un top club - specialmente in Premier League - ha iniziato a seguirlo da vicino. Ma ad oggi c'è un muro alto, unal momento opportuno, la volontà totale di Barella di vincere in nerazzurro. Idee chiare nel club come per Nicolò. In campo e fuori.