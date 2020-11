Così Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter e della Nazionale, ha parlato alla Rai dopo la vittoria per 2-0 contro la Bosnia: ​“Mi metto a disposizione della squadra. Abbiamo creato un grandissimo gruppo, da centrocampo passa tanto. Chiunque gioca pensano al gioco, io penso agli inserimenti e ad aiutare in fase difensiva. Conte importantissimo nella mia crescita, è stato fondamentale per i movimenti, non posso che ringraziarlo. Così come Mancini che mi ha sempre dato fiducia, non posso fare altro che ringraziarli”.