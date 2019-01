Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione su Barella e spiega come Napoli e Inter rimangano in corsa, mentre la Juventus avrebbe scartato il centrocampista per un motivo ben preciso.



“Un autentico festival, un intreccio di rapporti e collegamenti; un sottile gioco psicologico fatto di aperture, spostamenti d’attenzione, realtà e fantasie, chiusure e riaperture. Al centro di tutto il ragazzo d’oro di Sardegna, Nicolò Barella, 22 anni il 7 febbraio, esordio in prima squadra a 17, titolare nella Nazionale di Mancini, giocatore in grado di coprire tutti i ruoli del centrocampo (regista, trequarti, interno); un FestivalBarella, insomma, che impone, oggi, tre e più gradi di chiarezza. Partendo da qui: per prenderlo si sono mossi Napoli, Inter, Chelsea e più timidamente lo United. La Juve è fuori dai giochi per scelta: Nicolò non corrisponderebbe all’identitkit fisico e tattico della mezzala di statura internazionale”.