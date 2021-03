Intervistato da Sky Sport Nba il centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella ha parlato del suo amore per il basket trasmessogli dalla sua famiglia.



"Il basket? I miei cugini e i miei zii hanno questa grande passione e mi hanno contagiato. Hanno anche provato a convincere mia madre, ma poi il calcio ha avuto la meglio. Ci ho giocato quando avevo 4 anni, per un brevissimo periodo, ci sono state tantissime sfide perché c'era competizione in famiglia, Devo ammettere che i miei cugini erano più bravi perché era il loro sport, ma io cercavo di metterli in difficoltà".