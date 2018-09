Banco di prova superato: il Cagliari perde a Milano ma Barella si mostra all’altezza dello stadio Meazza. Il centrocampista sardo è un pupillo di Piero Ausilio, che in estate ne ha a lungo parlato con Alessandro Beltrami, agente del calciatore, senza però giungere ad alcuna conclusione, anche perché Giulini aveva deciso di cederlo solo a fronte di offerte indecenti, che però i nerazzurri non potevano permettersi di formulare. Oltre ai nerazzurri, anche Liverpool e Monaco hanno provato ad abbozzare qualche discorso, ma a tempo quasi scaduto, negli ultimi giorni di mercato, quando intavolare una trattativa di questo tipo era quasi impossibile. Inoltre Barella pensa al salto di categoria, ma almeno al momento il campionato italiano sembra stimolarlo di più rispetto a un’eventuale esperienza all’estero. E proprio in Italia, ci sono almeno altri tre club pronti ad insidiare l’Inter.



ASSALTO A GENNAIO? - Barella, infatti, piace molto anche a Roma e Milan. Monchi lo stima molto e ha mosso qualche passo, esattamente come lo aveva mosso la precedente dirigenza rossonera, che aveva provato a inserire Locatelli più soldi nella trattativa, ricevendo in cambio il no secco di Giulini, che per Barella chiede non meno di 35-40 milioni di euro. Un’enormità, una montagna che l’Inter tenterà di scalare inserendo qualche giovane all’interno della trattativa. Un assalto potrebbe partire già a gennaio, ma sarà necessario capire quella che sarà la posizione del Cagliari in classifica, perché se i sardi dovessero essere in piena corsa per la salvezza, difficilmente si priverebbero di Barella.