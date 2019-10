Inter sconfitta in rimonta a Barcellona, al termine dell'incontro il centrocampista nerazzurro Nicolò Barella commenta a Sky Sport: "Siamo venuti qui per giocarcela e per vincere, il mister ci ha chiesto questo. Dopo il pareggio siamo andati avanti per riprenderla ma abbiamo preso gol, ci dispiace. Ora c'è un'altra gara, si va avanti. Si è vista una squadra con personalità, ma quando non arrivano punti ci dispiace. La gara con la Juve? Vogliamo vincere tutte le partite: noi siamo l'Inter e abbiamo come mister Antonio Conte".