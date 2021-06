Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter e della Nazionale, parla a RaiSport dopo l'amichevole vinta contro la Repubblica Ceca: "Dovevamo fare un buon test in vista degli impegni più importanti. Abbiamo fatto quello che ha chiesto il mister. Mi dispiace tanto per Sensi, nell'ultimo ha avuto dei problemi. Tornerà quello di prima, in questa squadra tutti sono importante. Dispiace per Sensi, ma Pessina è pronto. Vittoria con l'Inter è stato un grandissimo orgoglio dopo tanti sacrifici. Verratti? Chiunque giochi fa bene, grazie al mister".