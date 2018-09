Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Franco Baresi ha subito fornito la griglia personale della prossima Champions League: "Il favorito? Vado di tradizione e dico Real Madrid". Per l'ex capitano rossonero, oggi dirigente, "anche il PSG prima o poi arriverà in fondo". Sulla Juve: "Con Cristiano Ronaldo ha cambiato testa". Ma non è detto che basti per raggiungere la terza finale in sei anni...