Il Milan torna in Champions League dopo sette anni e avrà un girone complicato con Atletico Madrid, Liverpool e Porto. Franco Baresi commenta: "Chiaro che partendo dalla quarta fascia dovevamo essere molto fortunati a non prendere squadre importanti. Siamo in un girone molto difficile, ma il Milan non deve mai dimenticare. Siamo tornati in Champions dopo sette anni e ci prepareremo, il Milan non deve mai dimenticare la sua storia: giocheremo con grande entusiasmo. Non dobbiamo dimenticare chi siamo, la storia: dobbiamo goderci questo momento, credo che la squadra avrà voglia. Guardando questo girone ci sono diverse Champions vinte, però non dobbiamo perdere l'entusiasmo e la convinzione di poter fare partite importanti. Atletico squadra che preoccupa di più? E' sempre molto difficile giocarci contro, ma guardando il girone un po' tutte: il Porto è ostico, il Liverpool va veloce e ha qualità. Sono belle partite da giocare, per tanti è anche la prima volta in Champions League e ci sarà voglia di fare bene. E poi nel calcio nulla è scontato. Abbiamo una squadra giovane, ragazzi cresciuti in questi due o tre anni. Andremo a giocarci queste partite con grande convinzione. Poi vedremo se saremo bravi o meno bravi, ma non partiremo come ultimi. Ibrahimovic, Kjaer o Kessie il grande leader per queste partite? Io credo che questi tre giocatori sono stati importanti in questi anni e hanno fatto crescere tutti, ma il leader sarà il gioco, la squadra. Il Milan nella passata stagione ha fatto vedere un calcio bello e propositivo, non dobbiamo perdere questo gioco che noi abbiamo in mente. Essere squadra e collettivo, le individualità faranno la differenza poi l'importante è che la squadra sia compatta.