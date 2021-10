Franco Baresi alla Gazzetta dello sport: "ll mio ruolo consente di trasmettere quei valori che non bisogna mai dimenticare. La storia è importante, il club ha una filosofia e una cultura. Bisogna ricordare sempre che indossare questa maglia è una responsabilità, un onore e un onere. Dipende sempre dove lo fai. Se ti capita in un grande club come il Milan ti dà enormi responsabilità. Indossare la fascia dà grandi stimoli e ti responsabilizza. Romagnoli è qui da tanti anni, il suo comportamento è sempre stato eccezionale e anche quando non gioca è di esempio. Siamo in buone mani”.