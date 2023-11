"La Nazionale ha bisogno di sostegno ed entusiasmo dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali". Parla così Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan e bandiera rossonera, a Il Mattino, dopo il pass ottenuto dall'Italia per l'Europeo con lo 0-0 contro l'Ucraina: "Speriamo di fare bene per il calcio e il movimento".



SUL MILAN E LO SCUDETTO - "Duello tra Juventus e Inter fino alla fine? È ancora presto per dirlo, ma sono davanti e possono essere avvantaggiate. Il mio Milan invece deve essere ambizioso, deve pensare sempre in grande e poi tireremo le somme alla fine".