Franco Baresi, vecchia gloria del Milan, ha parlato a HN Sport di Skriniar, difensore dell'Inter: ''Giocare con lui? Dovrei avere parecchi anni di meno... Devo dire che come giocatore mi piace molto, ma per poter giocare insieme avrebbe dovuto scegliere il Milan. Io non avrei mai giocato con una maglia dell'Inter''.