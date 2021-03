Intervistato dalla Gazzetta dello Sport il vice presidente onorario del Milan, Franco Baresi, ha parlato anche del futuro di Zlatan Ibrahimovic.



NAZIONALE E FUTURI - "Il ritorno in Nazionale? Non mi stupisce più. Anzi, una cosa c’è: quelle lacrime davanti alle telecamere, è un ragazzo di cuore. Con me da dirigente? Bisogna chiederlo a lui... (risata, ndr). Dico solo che per cambiare ruolo c’è tempo. Io spero di vederlo un altro anno in campo, è una forza della natura»".