“Guardi che anch’io l’avrò visto 2-3 volte in tutto. C’era la barriera della lingua a complicare le comunicazioni. Nessuno si aspettava che potesse andare a finire così. Dispiace questa situazione, è trascorso solo un anno dall’euforia della passata estate, fra gli annunci di mercato e i 60 mila spettatori a San Siro per il preliminare con il Craiova. Mi rattrista perché da brand ambassador del club constato che il Milan ha un’immagine nel mondo ancora forte, riconoscibile, apprezzata”. Questo il passaggio sul vecchio proprietario del Milan fornito da Franco Baresi in una intervista concessa al Corriere della sera.