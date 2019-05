Vinto il proprio girone di Serie D, il Bari prepara già la prossima stagione in Serie C. La Gazzetta del Mezzogiorno accosta al club pugliese 3 nomi importanti per il pacchetto offensivo: Samuel Di Carmine (classe '88, del Verona), Antonio Di Gaudio (classe '89, anche lui del Verona ma in prestito dal Parma), Gennaro Tutino (classe '96, del Cosenza ma di proprietà del Napoli). Ovviamente, per Tutino ci può essere un canale preferenziale dato che Bari e Napoli appartengono alla stessa azienda, la Filmauro della famiglia De Laurentiis.