Accordo per Guiebre: chi è il prossimo colpo del Bari

Il Bari ha trovato l’accordo per il suo prossimo colpo: si tratta di Abdoul Guiebre. Il terzino sinistro classe ‘97 del Modena, attualmente impegnato in Coppa d’Africa con i colori del Burkina Faso, sarà il rimpiazzo numerico dell’ormai ex biancorosso Gianluca Frabotta, il cui prestito è stato risolto qualche settimana fa.



CHI E’ - Classe 1997, originario del Burkina Faso, ma cresciuto in Romagna, le prime esperienze calcistiche avvengono tutte nella provincia di Forlì. Nel dicembre 2016 viene notato dal Rimini: con i biancorossi, Guiebre è uno dei protagonisti assoluti della doppia scalata dall’Eccellenza alla Serie C, schierato da quinto di centrocampo sulla sinistra, risultando più utile in fase di realizzazione che non in quella di assist. Dopo l’esperienza a Rimini, arriva a Rieti, ma rimane svincolato dopo pochi mesi. Nel settembre 2020 è il Monopoli che lo mette sotto contratto. In biancoverde, il classe 1997 si fa notare definitivamente come uno dei migliori esterni della Serie C: nei due anni in Puglia accumula ben 9 assist. Nell’estate del 2022 il Modena si assicura le prestazioni di Guiebre per 250mila euro ma, con Azzi titolare, non riesce a trovare posto al nuovo acquisto, mandandolo così in prestito all’ambiziosa Reggiana, dove mette a segno 2 gol e 6 assist. Nella prima parte di campionato totalizza solo 10 presenze. Ora, la possibilità di rinascere a Bari.