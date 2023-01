Elia Caprile, portiere classe 2001, si sta mettendo in mostra in Serie B con la maglia del Bari. Inevitabile l'accostamento al Napoli, vista anche la multiproprietà della famiglia De Laurentiis con i due club. L'agente del calciatore, Graziano Battistini, si è espresso riguardo il futuro dello stesso Caprile. Ecco le dichiarazioni a Radio CRC:



FUTURO - "Elia in questo momento sta facendo molto bene, è molto concentrato sul progetto Bari. Poi alla fine della stagione si tireranno le somme su quello che sarà successo e su quello che si potrà fare. Il futuro di Caprile è la prossima partita contro il Parma. C’è tanto da fare, io leggo tante cose sul mercato che sono aria fritta. Il mercato di Caprile non è questo".



VICE MERET A NAPOLI? - "È sicuramente attenzionato da club importanti dato che sta facendo molto bene ed è giovane. Ha incuriosito anche quelli che sono i club a livello europeo. Ma da lì a dire che andrà da qualche parte mi sembra mettere il carro davanti ai buoi. Caprile è del Bari, gioca per il Bari e farà di tutto per provare a far arrivare il Bari più in alto possibile. Poi se ci sarà l’interessamento del Napoli che è un club importante, ovviamente non si può che essere contenti, ma tutto deve avvenire nelle modalità giuste e nei tempi giusti e nel rispetto. Lui adesso gioca a Bari ed è come se fosse un calciatore del Real Madrid. Volevo chiarire questa cosa".