Dopo il rinnovo del centrale Valerio Di Cesare in casa Bari si inizierà a lavorare ad altri due prolungamenti. Il direttore sportivo Ciro Polito ha infatti in programma una serie di colloqui per blindare i giocatori dell'attuale rosa. Come riporta il Nuovo Quotidiano di Puglia i discorsi più avanzati sarebbero con Mehdi Dorval e Mattia Maita.