Ancora in divenire la situazione in casa Bari, proprio nel giorno in cui il sindaco Antonio Decaro aveva fissato come termine ultimo per la presentazione di offerte per rilevare il club. Secondo La Gazzetta del Mezzogiorno, una delle manifestazioni di interesse sarebbe arrivata da parte del fondo Elliott, da poco divenuto proprietario delle quote del Milan. La proposta sarebbe con una società milanese, e la rappresentazione affidata al barese Ernesto Paolillo, ex DG dell'Inter nell'era Moratti.