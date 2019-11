Mirko Antenucci, passato dalla Spal al Bari nella sessione estiva di mercato, è stato intervistato da Radio Bari sulla sua settima rete stagionale e del momento che sta vivendo la sua squadra: “Bisogna migliorare tanti aspetti, secondo me soprattutto la concentrazione perché saranno da qui alla fine tutte partite difficili. Le squadre che incontrano il Bari aumentano l'agonismo e la voglia di vincere. La Reggina inizia ad avere un bel distacco, il campionato però è lungo e possiamo recuperare anche se non c’è più tempo per sbagliare. Con Vivarini abbiamo una nostra identità facendo cose giuste. Noi grandi possiamo dare una mano, ma deve venire da ognuno di noi il fuoco dentro di migliorarsi individualmente. Deve venire la voglia di non voler giocare più in Serie C, ma in Serie B".