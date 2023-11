In casa Bari si guarda già al mercato di gennaio, per correggere le lacune della rosa e dare al nuovo tecnico Pasquale Marino elementi funzionali alla sua idea di gioco. Lo riferisce La Repubblica, sottolineando come Malcom Edjouma e Mattia Aramu non abbiano, fino a ora, rappresentato quel valore aggiunto che ci si aspettava al momento del loro arrivo in biancorosso.