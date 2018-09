La Guardia Di Finanza ha posto agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta l'ex patron del Bari calcio Cosmo Antonio Giancaspro. L'ex dirigente è accusato del crac della Finpoweer srl, società della quale era amministratore di fatto.



Le contestazioni risalgono al periodo compreso fra maggio 2013 e gennaio 2018, data del fallimento. Giancaspro, in concorso con l'imprenditore campano Giovanni Ferrara, legale rappresentante della Finpoweer e indagato a piede libero, avrebbe distratto beni per 3,4 milioni. Riporta il Corriere dello Sport



L'indagine è partita da una denuncia presentata da Ferrara e dall'altro socio di minoranza della Finpoweer, società specializzata nella fornitura di servizi per l'energia. Nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Bari su richiesta del pm inquirente Giuseppe Dentamaro, il comportamento di Giancaspro, dalla "personalità fortemente deviante", viene definito "di spregiudicata ingegneria contabile e societaria".