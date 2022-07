Da ieriè ufficialmente un nuovo giocatore del Bari.Prima di calarsi totalmente nella nuova dimensione biancorossa, tuttavia, il centrocampista pugliese, piazza che per tre stagioni e mezzo è stata casa sua.- ha scritto il 27enne barese sul proprio profilo Instagram - Esperienze che ci entrano nell’anima, che ci arricchiscono e ci appartengono anzitutto come uomini. Esperienze che ci fanno capire cosa significa essere amati. Sono stati tre anni intensi, indimenticabili, edNon smetterò mai di ringraziarvi. E’ arrivato il momento dei saluti, è arrivato il momento di abbracciarvi con lo stesso amore e lo stesso affetto che mi avete riservato".Arrivato nel gennaio 2019, in Calabria Bellomo ha giocato oltre 100 partite segnando 10 reti e contribuendo in maniera determinante al ritorno in Serie B degli amaranto.